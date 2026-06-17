女優の足立梨花が１７日に自身のインスタグラムを更新。おっちょこちょいな一面を披露した。足立は「このときはまだＨＡＰＰＹ」と書き始め水色のシャツに黒のスカートを合わせて頭にカチューシャをつけ、カフェラテを片手にした写真をアップした。続けて「このあとすぐカフェラテを服にこぼすアダチとりあえず爆笑かっさらったんでヨシとします」とつづった。この投稿には「カフェラテこぼした画像も欲しかった」「『爆笑