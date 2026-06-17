31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演を終えた大関・霧島（30＝音羽山部屋）らが17日、羽田空港に帰国した。現地では、標高約4800メートルで欧州アルプス最高峰のモンブランを登頂。「一番上に上がって具合が悪くなった。酸素が少なくて。ちょっと危ないと思って休憩した」と笑みを浮かべながら振り返った。2日間とも満員御礼となった約1万5000人の会場で取組を披露。大関として全うし、「自分の精一杯を見せられた」と明る