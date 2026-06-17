定年退職後は加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険かを選択する必要があります。 それまで配偶者を扶養に入れていたとき、国民健康保険に加入するとどうなるのでしょうか。また、収入が上がると気になるのが税金です。配偶者控除は納税者本人と配偶者の所得に応じて控除額が決まります。 今回の記事では、国民健康保険に加入すると配偶者の収入はいくらまで働いて大丈夫なのか、150万円まで働いても