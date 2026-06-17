【漫画】本編を読む夫の不倫相手が自分に「なりすまそうと」していたら？ そんな設定で描かれるのが『不倫女が「私」になろうとしています』（ともか：原作、リアコミ：企画、ぱんがゆ：漫画/KADOKAWA）だ。主人公・ともかは、学生時代に演劇サークルで出会った、かずしと結婚する。地味で自信のなかった自分にも優しく接してくれた彼との結婚は、ともかにとって幸せそのものだった。しかし結婚後、かずしは次第にモラハラ気質