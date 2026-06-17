【マジック：ザ・ギャザ-リング｜マーベル スーパー・ヒーローズ】 発売日：6月26日 先行販売：6月19日（マジック公認店舗のみ） 参考価格： 770円（プレイ・ブースター） 550円（ジャンプスタート・ブースター） 3,725円（コレクター・ブースター） 8,525円