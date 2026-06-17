デビュー6周年＆結成11年の年に、期間限定で体験型倉庫⾒学会「SixTONES STock」を開催するSixTONES。6⽉17⽇のスタートに先⽴って⾏われた内覧会と囲み取材の様⼦をレポートします。「SixTONES STock」とは、SixTONESのこれまでのクリエイティブが保管・管理されている物流倉庫のこと。コンクリート打ちっぱなしの倉庫に⼊った瞬間にまず⽬に⾶び込んでくるのは、アルファ