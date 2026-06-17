あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「グラマラスキャンピング」の略語は？「グラマラスキャンピング」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ6文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「グランピング」でした！グランピングとは、山野に設置された豪華なテントやロッジに宿泊