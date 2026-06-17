ニューヨーク発のバッグブランド「レスポートサック」が、2026年夏より韓国ファッションブランドとのコラボレーションプロジェクトをスタート。その第一弾として、ソウル発の人気ブランド「Rest&Recreation（レスト&レクリエーション）」との特別なコレクションが登場します。日常と旅をシームレスにつなぐ“Between Here & Away”をテーマに、機能性とトレンド感を