亡くなった人の借金は放置せず早めの確認と対応が重要です（c）Getty Images 亡くなった家族に借金があった場合、「自分が返済しなければならないのか」「時効なら支払わなくてよいのか」と不安になる人も多いです。故人の借金にも消滅時効の制度は適用されますが、一定期間が過ぎたら自動的に借金が消えるわけではありません。また、相続放棄や限定承認など、借金を相続しないための方法もあります。手続きには期限があるので、