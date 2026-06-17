俳優の横浜流星が17日、都内で行われた「シュウ ウエムラ表参道ヒルズ本店 shu:ART stage オープニングイベント」に登壇。美容についてトークを展開した。【全身ショット】気迫あふれるオーラ！ブラックコーデで登場した横浜流星イベントでは、心身のケアについての話題になり、横浜は「空手をやっていたので、常に鍛えていたいんですよ」と話し始め、「役によっては体型を変えないといけないし、その生活をしないといけないの