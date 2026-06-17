日本テレビは17日、昨年に始まった新たなお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の決勝進出者8組を発表した。25組が争った準決勝を勝ち抜いたのは「ななまがり」「蛙亭」「ダンビラムーチョ」「TCクラクション」「今夜も星が綺麗」「滝音」「ドンデコルテ」「ビスケットブラザーズ」の8組。16日から2日に分けて行われた「漫才（4分）」「コント（4分）」の合計得点で突破