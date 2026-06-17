お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズさんが、１６日にXを更新。ライブ中に起きた、地震について、その思いを綴っています。 【写真を見る】【 三村マサカズ 】ライブ中の地震受け「震源地近くの方、大丈夫でしょうか。舞台もけっこう揺れたので、心配してます。40年近くライブやっていて初めての経験でした」想い綴るファンからは「命第一の対応に感動しました」16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で最大震