中東情勢の影響で包装資材が高騰する中、セブン−イレブンは白・黒・銀色の3色にパッケージの色を減らしたおにぎりを販売します。セブン−イレブンが来週23日から販売を開始するのは、パッケージを白・黒・銀色の3色に抑えたおにぎりです。おにぎりは海苔なしで、▼「銀しゃりむすび焼しゃけ」は181円、▼「銀しゃりむすびツナマヨネーズ」は159円です。中東情勢の影響で包装資材の価格が高騰する中、インクの使用量を減らすなど商