【アムステルダム＝上杉洋司】オランダの首都アムステルダムのダム広場で１７日に行われた天皇、皇后両陛下の歓迎式典には、市民や現地在住の日本人らが多く集まり、両国関係の発展を祝った。公務員のマルテン・コールさん（３８）は「日本とオランダは４００年以上の歴史がある。王室と皇室の交流で、特別な関係がさらに深まればいいと思う」と笑顔で話した。日本軍は第２次世界大戦中、オランダ領だったインドネシアで十数