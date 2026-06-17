5月から運用が始まった新たな防災気象情報について、気象庁は台風6号での警報発表で課題があったとして、自治体などに聞き取り調査を行う方針です。台風6号の直撃や接近に伴い、各地で新たな防災気象情報の「レベル4」の危険警報や「レベル5」の特別警報が相次いで発表されました。気象庁の野村竜一長官は会見で、新たな防災気象情報について、大きな混乱が起きずに運用できたとしつつも、「レベル2」の注意報から段階を踏まずに「