All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施しました。King & Princeのメンバーである永瀬さんは、これまで数多くのドラマや映画に出演しています。話題作が多く、永瀬さんの演技を見たことがある人も多いのではないでしょうか？そこで、この記事では「永瀬廉の代表作だと思う作品」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキ