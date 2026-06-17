職務質問に鑑識作業…普段、携わることのない警察官の仕事。そうした業務を体験してもらい採用につなげようと警察学校で体験イベントが開かれました。白バイの走行を興味深く見つめる若者たち。県内の専門学校に通う学生28人です。この日、警察学校の授業を体験に訪れました。体験入校は警察学校の日常を体験してもらい、採用につなげようと毎年開かれています。市民の安全を守る警察官の仕事といえば……職務質問です。教官のデモ