老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年収180万円程度で働いている契約社員が将来受け取れる年金額について解説します。Q：年収が180万円の契約社員として働いていたら、将来もらえる年金はいくら？「