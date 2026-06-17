元SKE48でタレントの須田亜香里さん​が初めて挑む海外旅フォトブック、VISUAL ART PHOTOBOOK「アカリノアルヒ」（税込み3850円）が、2026年6月25日にリリースされます。海外を舞台にタレントが実際に観光し、体験する姿を収めたGーSTYLEによる企画フォトブックです。【写真】「丸くてつるつるのお尻は健在です」砂付きボディの須田亜香里さんが過去最大のヌーディショット今回の舞台はニュージーランドの南島中部クライスト