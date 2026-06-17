ブランド変革を支えた技術開発の歩み2026年9月に新世代EV「タイプ01」の登場が予定されるジャガー。ブランドの大規模なリブランディングとともに、新たな時代へ向けた準備が着々と進められています。近年は大胆な変革ばかりが注目されていますが、ジャガーの電動化への挑戦は決して最近始まったものではありません。その流れをたどると、同社が長年にわたって培ってきた技術や経験が見えてきます。【画像】超イイじゃん！ これ