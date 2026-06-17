長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、8月27日（木）から、新アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」をオープンする。【写真】世界観たっぷり！Netflixシリーズの世界観をアトラクション化■理不尽なルールと逃げ場のない緊張感今回、イマーシブ・フォート東京で開催されていたアトラクションをベースに新登場するのは、日常では体験できない生き残りをかけた“げぇむ”が繰り広げられる、今までにな