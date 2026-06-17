県酒造組合は、日本酒の品質を判定する「全国新酒鑑評会」で、県内から１１点が入賞したと発表しました。 県庁では、１６日に入賞した蔵元１１社の代表者が会見に臨みました。「全国新酒鑑評会」は１９１１年に始まった全国規模の鑑評会で、今回は去年７月からことし６月までに造られた日本酒を対象に審査が行われました。 県内からは１５点が出品され、このうち１１点が入賞、さらに７点が金賞に選ばれました。群馬県の入賞率