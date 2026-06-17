最大震度５弱の地震から一夜が明けました。県内ではこれまでに２人が軽いけがをしたほか、石垣の崩落など被害が確認されています。 茨城県南部を震源とするマグニチュード５．５の地震。県内では震度５弱を太田市と千代田町で、震度４を前橋市や桐生市、伊勢崎市など１２の市と町で観測しました。 県によりますと、１６日に太田市の１０代の男性と大泉町の２０代の女性が自宅で転倒し、いずれも頭を打つなど軽いけがをし