上野村が発注した公共工事の指名競争入札で特定の業者に設計金額を漏らして落札させた疑いで１６日に逮捕された上野村の職員ら３人が１７日、前橋地方検察庁に送られました。 官製談合防止法違反などの疑いで送検されたのは、上野村の職員黒澤力容疑者（４３）と東京電力パワーグリッドの社員千木良利昭容疑者（６３）、そして東京エネシスの成田光範容疑者（５３）の３人です。 警察によりますと、上野村が去年６月２３