遺体遺棄現場の利根川河川敷＝伊勢崎市６月＝ 県警は１７日、知人関係にあった男性の遺体を河川敷に埋めたとして死体遺棄の疑いで、埼玉県本庄市の男を再逮捕しました。県警は男が、男性が死亡したいきさつについても知っているとみて捜査本部を設置して殺人も視野に捜査を進める方針です。 死体遺棄の疑いで再逮捕されたのは、埼玉県本庄市日の出のパート新井雅尚容疑者（５０）です。県警によりますと新井容疑