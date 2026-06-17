来月４日に開幕する夏の全国高校野球群馬大会の組み合わせ抽選会が前橋市内で行われ、参加６５校５９チームの対戦相手が決まりました。 抽選会は昌賢学園まえばしホールで午後２時すぎから始まり、参加６５校５９チームのキャプテンや関係者が集まりました。今大会は万場と嬬恋、板倉が部員不足のため不参加。前橋西・玉村・榛名・下仁田・藤岡工業・吉井・長野原の７校が連合チームで出場します。 で