今週末２１日の「父の日」を前に、前橋市のバラ生産者が市内のこども園を訪れ、園児たちに切りバラをプレゼントしました。 これは、記念日に日頃の感謝を込めて花を贈ってもらうとともに前橋市の花であるバラをＰＲしようとバラの生産者でつくる前橋ばら部会が「父の日キャンペーン」として毎年行っているものです。 今月２１日の父の日を前に１７日には、ばら部会のメンバーが市内のひまわりこども園とまえばしこ