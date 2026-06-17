伊勢崎市の花の名所、赤堀花しょうぶ園で、約２万５０００株のハナショウブが見頃を迎え、訪れる人を楽しませています。 紫と白に染まった伊勢崎市の赤堀花しょうぶ園。国指定史跡・女堀の保護・活用のため１９８９年からハナショウブの植栽を始め、現在では花の名所として親しまれています。 ５００メートルに渡って植えられた約２万５０００株のハナショウブは満開となり、訪れる人を楽しませています。 伊勢崎市に