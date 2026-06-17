山形県村山地方に住む20代の知人女性に対してストーカー行為をしたとして、宮城県の20歳の男が、きょう逮捕されました。 男は、今月、20代男性への暴行容疑で逮捕されていて、この男性と女性が一緒にいた宿泊先などへ押しかけたということです。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、宮城県大衡村に住む塗装工の男（20）です。 ■つきまといを繰り返す 警察によりますと、男は恋愛感情、また