日本銀行長崎支店に新たな支店長が着任し、記者会見で地域経済の発展や情報発信に意欲を示しました。 15日付けで日本銀行長崎支店長に着任したのは、須藤 直さん 48歳です。 茨城県出身で京都大学大学院を修了後、2002年に日本銀行に入行。 国際決済銀行への出向などを経て、本店の金融機構局で参事役などを務めてきました。 記者会見では、少子化や県外への流出が目立つ人口動態を注視するとしながらも、県内