日本一のアトラクション数を誇る熊本県荒尾市のグリーンランドに新しいジェットコースターが建設されます。 コンセプトは「未知なる興奮」です。■前田清鈴記者「観覧車から見下ろせるこちらの場所に、新しいジェットコースターが誕生します」荒尾市のグリーンランド。広大な敷地に建設されるのが…。ハイブリッドコースター海神(～WADATSUMI～)です。 鋼