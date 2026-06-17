ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は5日目を終えた。強力足を誇る佐々木完太（30＝山口）は準優11Rの1周1Mは捲り差し。2Mは中野に先に回られたが、きっちりと交差旋回し、その後は新田の追い上げを振り切った。「1マークは2号艇（山崎）が外マイしてくれて間が空いた。足は新田さんより僕の方が絶対に良かった」と興奮気味に話した。記念優出は1月の中国ダービー以来2度目。周年記念は初