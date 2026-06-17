ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松２ｎｄＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１８日、開幕する。砂長知輝（２６＝埼玉）は前節優出機の４１号機を引き当てた。前検のスタート特訓を終え「スタートとか行き足は良さそうだった。乗り心地はいい感触ではない。出口のグリップ感があるが、初動で滑っていたので、そこを直したい」とペラ調整で修正を図る構えだ。「嫌いじゃない」というる当地は前回、昨年７月のルーキーシリ