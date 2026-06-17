ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎が１７日までに自身のインスタグラムを更新。「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」のオフショットを公開した。「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」では「怪獣」が最優秀楽曲賞に選ばれるなど８冠に輝いたサカナクション。山口は「滅！＃ＭＡＪ」と記し、ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」とともに、白いスーツに身を包み、同じくベージ