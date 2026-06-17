高知市の40代男性がSNSを通して「金の取引で利益が出る」などと持ち掛けられ、40万円をだまし取られたことが分かりました。警察によりますと、今年5月12日、高知市の40代男性のスマホにSNSを通して女性を騙るアカウントからメッセージが届き、恋人同士かのようなやり取りになったあと、「国際ゴールドの相場で収益を得ることができた」「ダーリンも一緒に参加してほしい」などと言われました。男性は相手の言葉