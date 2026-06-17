自転車で走行中の女性の胸を触り転倒してケガをさせたとして、県警は6月17日にインドネシア国籍の20代の男を不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕しました。不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕されたのはインドネシア国籍の介護職員ムハッマド・アブドゥッラー・ギンティング容疑者（22）です。警察によりますとムハッマド容疑者は5月16日午後7時45分ごろ、高知市の国分川の土手で自転車に乗っていた20代女性に自転車で近づき、女性