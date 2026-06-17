秋田朝日放送 １７日午後、大館市の水路で９０代の男性が心肺停止の状態で倒れているのが見つかりました。 警察と消防によりますと、１７日午後４時半ごろ、大館市板沢で「水路に人がうつ伏せ状態で倒れている」と１１９通報がありました。現場の水路には９０代の男性がうつ伏せの状態で倒れていて、男性は心肺停止の状態でした。 家族から男性が行方不明になっていると通報があり、警察が捜索していたということです。