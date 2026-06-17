米３０年固定金利は６．６０％、住宅ローン申請指数は－３．８％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．６０％と前回と同水準。住宅ローン申請指数は－３．８％と前回の+１０．８％から低下に転じた。購入指数は１７６．９から１７０．８に低下。借り換え指数は８４８．７から８１０．２に低下した。 USD/JPY160.24EUR/USD1.1596EUR/JPY185.81