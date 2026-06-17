秋田朝日放送 県内は内陸を中心に３０℃以上の真夏日となり、今年一番の暑さになった所も多くありました。 秋田市では午後４時すぎに最高気温２９．５℃を観測しました。午後５時時点の各地の最高気温は、仙北市角館で３３．１℃、横手市で３１．７℃、大館市で３１．３℃でした。県内２６の観測地点のうち１３地点で真夏日となり、１２地点で今年一番の暑さとなりました。この後は夜にかけて徐々に気温が下がり、日中と