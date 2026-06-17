ドル高と円高の動き、米ＦＯＭＣ控えた調整でドル円は１６０円台前半推移＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、前日の日銀会合を通過し、この後に控える米FOMC（政策金利据え置き予想、ウォーシュ新議長の初会合）を前に、調整主導の円高・ドル高が優勢になっている。ロンドン序盤には、中東情勢を巡る地政学的リスク（イランがイスラエルに対抗措置を警告）を背景に原油が反発し、米債利回りが上昇。これを受けて一時