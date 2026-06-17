本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/17（水） EUR/USD 1.1450（9.74億ユーロ） 1.1500（5.61億ユーロ） 1.1600（6.98億ユーロ） 1.1610（7.66億ユーロ） 1.1650（5.13億ユーロ） USD/JPY 158.00（16.00億ドル） 158.50（7.41億ドル） 159.00（8.44億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1600および1.1610に中規模のピンポイント設定が観測され