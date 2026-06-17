秋田朝日放送 秋田市で農業機械の展示会が開かれました。中東情勢の影響で、農業機械の生産にも遅れが出ているようです。 ＪＡ全農あきたが主催する農業機械の展示会は今回で３７回目です。会場にはおよそ４０００点の農業機械が集まりました。最新技術を用いた農業機械が展示されていて、訪れた生産者と機械メーカーの情報交換の場にもなっています。 中東情勢の影響が農業の現場にも出ていて、農業機械の