南国市の住宅の車庫から自転車とヘルメットを盗んだとして警察は6月17日、無職の15歳の少年を逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは南国市に住む無職の15歳の少年です。警察によりますと、少年は5月21日から22日までの間に南国市の住宅の車庫から、この家に住む高校1年生の男子生徒が所有する自転車1台とヘルメット1つを盗んだ疑いが持たれています。自転車に鍵はかかっておらず、車庫のシャッターは開いていたというこ