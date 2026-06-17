タレントの影山優佳の公式SNSが17日に更新され、「大好きなお姉さんたち」として公開された3ショットが話題を集めている。【写真】とんでもないメンバー…大好きなお姉さんたちとの3ショットを公開した影山優佳影山は現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を取材し、現地の様子を伝えているが、この日は「大好きなお姉さんたち 日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい」とつづり、女子サッカー選手でな