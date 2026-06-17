ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松2nd」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。大注目の5号機は福岡泉水（28＝兵庫）の手に渡った。特訓前には「プレッシャーです」とうれしい悩みを打ち明けたが「バックとか回り足はいいけど、前検日なので重さがあるかな。でも、良さそうな気はする。一人で乗っていてもターン回りは良さそうって感じる。久々にいいエンジンを引いたので頑張ります」と高めのトーンで語っ