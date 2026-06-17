漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026漫才＆コント二刀流No.1決定戦』（日本テレビ・読売テレビ系全国ネット7月21日後7：00）のファイナリスト会見が17日、都内で行われた。2896組の中から2代目王者を目指す8組が発表された。ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズが進出を果たした。