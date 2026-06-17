ドジャースは6月21日（日本時間22日）にドジャースタジアムで行われるオリオールズ戦で「UNIQLOLifeWearDay」を開催し、ユニクロのグローバルブランドアンバサダーであり、元車いすテニス世界ランキング1位の国枝慎吾さん（42）が始球式に登場すると発表した。さらに、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督の等身大パネルが登場するフォトスポットや、球場内大型ビジョンでの限定コンテンツなど、ロサンゼルスならではの特別