中東情勢は、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意し、先行きは依然として不透明なものの、停戦に期待が高まっています。イランからじゅうたんを直輸入している富山市の専門店は、仕入れなどがまだ不安定ななか、停戦協議がうまくいくよう期待しています。富山市のペルシャじゅうたん専門店「MARC」です。イランからじゅうたんを直輸入しています。きょう、現地から、半年前に注文した品がようやく届きました。「やった、