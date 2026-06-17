俳優の村上淳（52）と歌手のUA（54）の長男で俳優の村上虹郎（29）が最新ショットを公開し、国内外から反響が寄せられている。【映像】村上虹郎の“激変”ショットや最新ショット（複数カット）1月10日に更新したInstagramで「スーパーサイヤ人すぎる」と英語でコメントし、髪や眉毛を金色に染めた“激変ショット”を公開。「一瞬、誰かわかんなかった」「きゃー眉毛がぁぁぁあー！！似合ってますー！！」「パパとママそっくり