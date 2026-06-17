オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が、17日午後5時ごろから、歓迎式典に臨まれました。第2次世界大戦で戦火を交え、戦後、反日感情も根強く残っていたオランダ。長年にわたり信頼関係を築いてきたのが、日本の皇室でした。■国を挙げて歓迎ムード“特別な配慮”も沿道を埋め尽くす大勢の人たちが待ち望む中、オランダ国王にエスコートされながら姿を見せられたのは、天皇陛下です。皇后さまとともに、13日からオランダを公式